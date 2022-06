Juve, Bonatti lascia la Primavera: il comunicato del club

TORINO - Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha annunciato che Andrea Bonatti non è più l'allenatore dell’Under 19 del club bianconero. Bonatti ha iniziato la sua avventura nella Juve dalla stagione 2019/20, sulla panchina dell’Under 16, poi all'Under 19 nell’annata successiva. Bonatti lascia una squadra forte che nel corso di questa stagione è stata protagonista arrivando fino alla semifinale Scudetto e soprattutto raggiungendo per la prima volta le Final Four di Youth League, mancando la finale per un soffio ai calci di rigore contro il Benfica.