Buffon: "Juve punita per cose fatte anche da altri"

TORINO - Simbolo, capitano del passato, icona . E personalità, non solo della Juventus e della Nazionale , ma in generale del calcio italiano. Gianluigi Buffon , portiere del Parma, non è tipo che le manda a dire e, intervistato da France Football , ha risposto alle domande sulla Juventus, anche le più spinose. Come quelle sugli scandali : « È una squadra che ha sempre una spada di Damocle sopra la testa perché è sempre al centro dell’attenzione in Italia da parte dei suoi tifosi e dei suoi avversari. Ciò che capita alla Juve fa sempre molto rumore . È stata accusata di molte cose, è stata spesso anche punita , per cose che più o meno anche altri club hanno commesso e lo dico senza mettermi a difendere la squadra. Quando questo accade alla Juventus, tutti gli altri si nascondono dietro di lei perché sanno che è lei che scatena il clamore più forte».

Il Pallone d'Oro

France Football non poteva non chiedere a Buffon anche del Pallone d'Oro. Sarebbe stato un nervo scoperto per tutti, ma non per Super Gigi che replica con una certa filosofia, perché in fin dei conti è acqua passata anche se non si dimentica: «Non c’è sempre una logica, nel 2003 ero stato votato come miglior giocatore della Champions League, che è una rarità per un portiere. Però non sono finito nemmeno nella top 5 del Pallone d'Oro. In ogni caso a me non interessano certi premi. Certo, mi piace la meritocrazia perché è una cosa che fa parte dello sport. E spesso non la trovo. Inoltre per me la più grande ingiustizia riguardo il Pallone d’Oro è stata quella di Andres Iniesta, che era forte come Maradona, Messi o Ronaldo e non l'ha vinto».