Difesa Juve: Koulibaly può arrivare grazie a Demiral

TORINO - La sensazione è che l’Atalanta non riscatterà il cartellino di Merih Demiral, ma la partita in realtà non è chiusa del tutto. C’è tempo per esercitare l’opzione entro venerdì e la Dea avrebbe intenzione di effettuare un ultimo tentativo, tra oggi e domani, per abbassare la cifra pattuita per il diritto di riscatto. Effettivamente 20 milioni (più sostanzioso bonus e una percentuale sulla futura rivendita) possono scoraggiare anche chi apprezza le qualità del difensore turco: 42 presenze complessive tra campionato, Champions, Europa League e Coppa Italia, con pure due gol e tre assist, confermano quanto il centrale sia stato importante nella retroguardia a tre di Gasperini. Ma forse non abbastanza da sborsare una cifra simile: l’Atalanta dunque non eserciterà il diritto di riscatto, ma cercherà di abbassare la richiesta bianconera il più possibile. Nel caso in cui tra i due club non dovesse trovarsi una base di accordo (ipotesi al momento più plausibile) allora Demiral tornerà alla base, cioè alla Continassa. Dove però l’idea è che sia di passaggio, in cerca di un’altra sistemazione. E soprattutto in cerca di un compratore disposto a sborsare un prezzo quantomeno simile a quello fissato per il riscatto: da tempo sulle tracce di Demiral c’è il Newcastle, pronto a investire anche più di 30 milioni per il turco. Ma nel frattempo gli agenti del difensore si sono mossi, intavolando un embrionale discorso di mercato con l’Inter (che si guarda attorno in caso di uscita di big della retroguardia).