Rovella da leader in Under 21: ora vuole la Juve di... Pogba. Allegri chi sceglie?

TORINO - La maglia numero 10 da leader in Under 21. La sicurezza nel calciare un rigore. La sua forza all'interno del gruppo. Insomma, uno che sa come dirigere le operazioni, prendersi le responsabilità. Questo e molto altro è Nicolò Rovella, centrocampista di vent'anni, esploso nel Genoa e ora di "rientro" alla Juventus che dovrà decidere il suo futuro: resta con Max Allegri o va a giocare altrove? Lui, che cerca di azzerare l'ansia, si dice «gasato e pronto». Certo, sperava di duettare con Paulo Dybala, ma dovrà "trovare" altri partner tecnici. La missione è «rivelarmi all'altezza in un club di primo livello quale è la Juve». Ha guidato l'Italia Under 21 alla qualificazione per l'Europeo: sicuro, carismatico, con classe e intraprendenza. «Quello azzurro è un grande gruppo, composto anche da giocatori che poi sono saliti in Nazionale maggiore. Ci sono tanti giovani di ottime speranze». Dagli undici metri si presenta come un veterano. «I rigori? Li tiro a caso. Ovviamente mi preparo, poi dal dischetto ci vuole sempre istinto». Quell'istinto che l'ha seguito nella crescita: giocava vicino a San Siro, nel parchetto sotto casa «e vedevo lo stadio. Guardavo e sognavo». Ora vuole dimostrarsi all'altezza dei bianconeri, ma dovrà superare il "taglio" di Max: in lizza per restare ci sono infatti anche Miretti e Fagioli. Una bella sfida nella sfida. Pensando anche al ritorno alla base del Polpo, alias Paul Pogba, lui sì centrale per il tecnico.