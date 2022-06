Laudrup compie 58 anni, gli auguri speciali della Juve

TORINO - Michael Laudrup compie oggi 58 anni. Il polivalente campione della "Danske Dynamite" ha indossato la maglia bianconera dal 1985 al 1989 contribuendo alla vittoria di uno Scudetto (1985/1886) e di una Coppa Intercontinentale (1985). Il danese era approdato a Torino già nel 1983, ma la Juve - avendo in rosa Michel Platini e Zibi Boniek - fu "costretta" a cederlo in prestito biennale alla Lazio a causa del regolamento sul numero massimo di stranieri tesserabili per squadra. Ci mise comunque pochissimo tempo a diventare un autentico idolo della tifoseria juventina: nella finale di Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniors, a Tokyo, a poco meno di 10 minuti dalla fine della partita e con i bianconeri in svantaggio, fu proprio Laudrup a indovinare il tiro del 2-2 che portò al vittorioso epilogo dal dischetto, con la Juve sul tetto del mondo per la prima volta nella sua storia. "Buon compleanno, Michael Laudrup!", ha scritto la Juve in un post pubblicato sul proprio account Twitter.