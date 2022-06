Di Maria, Dzeko, Brunori: ecco le ultimissime sul mercato della Juventus

TORINO - Pronti, via. Eccoci con l’aggiornamento quotidiano direttamente dalla redazione di Tuttosport. Filippo Cornacchia ci racconta le ultimissime sulle trattative di mercato della Juventus. Partiamo da Di Maria: va marcato l’aeroporto? «Mmm sì, ma non quello di Torino, piuttosto quello di Parigi dove l’argentino sta rientrando per sistemare anche alcune questioni logistiche e familiari. Dopo tanti anni al Psg, adesso per il Fideo si preannuncia un ultimo contratto prima di rientrare in Argentina, magari al suo amato Rosario Central. Di Maria in queste ore deve decidere: Juventus o Barcellona, più defilato il Benfica. Ogni momento può essere quello giusto per una sua risposta». E passiamo al vice Dusan Vlahovic. Chi sarà? «Nel mercato degli attaccanti spesso assistiamo all’effetto domino: si muove uno e poi a valanga gli altri. Marko Arnautovic è un nome che intriga e da Bologna non alzano le barricate, con quel “mai dire mai” del ds Sartori. E con Romelu Lukaku in rotta per il rientro clamoroso all’Inter, ecco che tornerebbe di moda Edin Dzeko, vecchio pallino dei bianconeri sin dai tempi del Wolfsburg». Per chiudere, restando in tema di attaccanti, che fine farà Matteo Brunori, proprietà Juve e recordman di gol (29) nei campionati professionisti con il Palermo promosso in B? «Ve lo diremo, anzi ve lo dirà lui stesso nel giornale in edicola domani, dove troverete una lunga intervista all’italo-brasiliano».