De Sciglio, la gioia dopo il rinnovo con la Juve: "Orgoglioso di questi colori"

TORINO - Mattia De Sciglio ha voluto manifestare sui social tutta la sua soddisfazione per il rinnovo del contratto con la Juve: il terzino ha infatti sottoscritto un prolungamento di tre anni, estendendo il vecchio accordo (in scadenza a giugno) fino al 2025. Il classe '92 ha scritto su Twitter: "Orgoglioso di difendere ancora questi colori e di continuare a far parte di questa grande famiglia. #FinoAllaFine Forza Juventus!". Per lui finora in maglia bianconera 64 presenze e due gol in campionato, venti delle quali nello scorso anno dove con Allegri (suo grande estimatore dai tempi del Milan) si è nuovamente guadagnato il suo spazio in squadra dopo la parentesi in prestito al Lione.