Calciomercato Juve, avanti tutta per Koulibaly: Cherubini a Livorno da Allegri

TORINO - La settimana di Massimiliano Allegri è cominciata con Luis Campos ed è finita con Federico Cherubini . Dopo l’incrocio amichevole e la paparazzata di Montecarlo, con il tecnico della Juventus immortalato fuori da un famoso hotel in compagnia del nuovo responsabile del mercato del Psg, ieri negli ambienti livornesi si è sparsa la voce di un nuovo incontro. Stavolta in Toscana e soltanto juventino. Allegri ha ricevuto nella propria città il ds bianconero. Amico sì di vecchia data, ma soprattutto compagno di viaggio nella missione di riportare la Juventus alla vittoria dopo un’ultima stagione da zero titoli e molti rimpianti, soprattutto in campionato. Un’occasione per aggiornare il “Conte Max” sulle trattative. E anche per rasserenarlo in vista del ritiro di inizio luglio, quando la Juventus si ritroverà alla Continassa e qualche volto nuovo sicuramente ci sarà fin da subito (...)

Tesoretto per Koulibaly

Non è un mistero la preferenza di Allegri, ma anche della dirigenza, per Kalidou Koulibaly. Il 30enne senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023. E le pratiche di rinnovo sono segnalate parecchio in salita. Da un paio di settimane la Juventus è alla finestra, attenta a verificare i movimenti dell’entourage (non è esclusa una permanenza a Napoli fino a scadenza) e della concorrenza (Barcellona), ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato. A dimostrazione che il mercato può sempre riservare sorprese, alla fine l’Atalanta ha deciso di riscattare Merih Demiral. Una mossa che ha garantito 20 milioni più eventuali altri 8 di bonus (in futuro) e una percentuale sull’eventuale rivendita, che potrebbe avvenire anche questa estate. Un tesoretto ideale per armare l’assalto a KK, per il momento valutato 20 milioni in più dal club del patron Aurelio De Laurentiis. Da giugno ad agosto, però, possono cambiare tante cose. L’apertura del Napoli alla Juventus non è scontata, però neppure impossibile. In assenza di rinnovo - e concorrenza permettendo - un tentativo verrà effettuato da parte dei bianconeri. Poi dipenderà dal giocatore e soprattutto da ADL.

Le alternative

L’altra certezza è che, nonostante l’acquisto invernale di Federico Gatti dal Frosinone, la Juventus farà di tutto per aggiungere al reparto arretrato (De Ligt, Bonucci, Rugani e appunto Gatti) un mancino o comunque un difensore abituato a giocare a sinistra. Non decollasse l’affare KK, occhio al brasiliano Gabriel dell’Arsenal e a Igor (...)

