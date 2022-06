Juve, Pogba e McKennie fanno già squadra (con Dybala)

TORINO - Si chiama "The beautiful game", la partita magnifica, e forse non è un'esagerazione, perché le due grandi stelle brasiliani degli anni '90 e 2000, Ronaldinho e Roberto Carlos , si sono sfidati a Miami e hanno portato... qualche amico con loro. Non sono ex calciatori, ma anche campioni in attività (spicca il fresco campione d'Europa Vinicius Jr del Real), artisti e stelle della Nba . Fra questi hanno suscitato curiosità fra i tifosi della Juventus Paul Pogba e Weston McKennie , che hanno a lungo chiacchierato a margine della gara, molto probabilmente di Juventus , prossima destinazione del francese. Curiosità, nella loro squadra (quella di Ronaldinho ) c'era anche Paulo Dybala , grande amico di Pogba da almeno un decennio. E, a proposito di Juventus, fra gli avversari c'era anche David Trezeguet e Zakaria .

Ecco le rose stellari

TEAM ROBERTO CARLOS

Portieri:

Sébastien Frey - Ex Fiorentina e Inter

Difensori:

Roberto Carlos

Fred - Influencer brasiliano

Cafu - Ex Milan e nazionale brasiliana

Éder Militão - Nazionale brasiliana e Real Madrid CF

Ricardo Osorio - Ex nazionale messicano

Centrocampisti:

Arturo Vidal - Inter e nazionale cilena

Carlos 'El Pibe' Valderrama - Ex nazionale colombiano e Miami Fusion

Hristo Stoichkov - Ex nazionale bulgaro e Barcelona

Rivaldo - Ex nazionale brasiliano, Barcelona e Milan

Denis Zakaria - Nazionale svizzero e Juventus

Attaccanti:

Radamel Falcao - Rayo Vallecano, nazionale colombiano

Amauri - Ex Juventus, Fort Lauderdale Strikers

Nani - Ex nazionale portoghese, Manchester United

David Trezeguet - Ex nazionale francese e Juventus FC

Ivan Zamorano - Ex nazionale cileno, Inter, Real Madrid

Mariano - Real Madrid

Altro:

Leandro Barbosa - Ex giocatore NBA

Steve Nash - Allenatore dei Brooklyn Nets, ex giocatore NBA

Blessd - Artista discografico colombiano



-----

SQUADRA RONALDINHO

Portiere:

René Higuita - Ex giocatore della nazionale colombiana

Difensori:

Aldair - Ex giocatore della nazionale brasiliana

Rafa Marquez - Ex nazionale messicana, giocatore dell'FC Barcelona

Diego Lugano - Ex giocatore della nazionale uruguaiana

Rodrigo Costa - Ex giocatore di Monaco del 1860

Gabriel - Ex giocatore del Grêmio, San Paolo

Centrocampisti:

Ronaldinho

Deco - Ex giocatore della nazionale portoghese

Roberto Assis - Ex giocatore del Grêmio

Paul Pogba - Giocatore della nazionale francese

Blaise Matuidi - Ex nazionale francese, giocatore dell'Inter Miami

Weston McKennie - Nazionale Usa e Juventus

Ryan Babel - Ex nazionale olandese, giocatore del Liverpool

Attaccanti:

Paulo Dybala - Giocatore della nazionale argentina

Kevin Kurányi - Ex giocatore della nazionale tedesca

Raw Alejandro - Artista discografico portoricano

Vinicius Jr - Nazionale brasiliana, giocatore del Real Madrid CF

Patrick Kluivert - Ex nazionale olandese, giocatore dell'FC Barcelona

Altro:

Diogo Snow - Artista brasiliano

Lunay - Artista portoricano

Jimmy Butler - Giocatore dei Miami Heat

Chad Eight Five - Ex giocatore della NFL

Romero Britto - Artista brasiliano