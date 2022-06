Koulibaly: «Mai alla Juve». Ma ha detto la verità agli amici?

LONDRA - «Lo ha confidato agli amici» è una vecchia formula del calciomercato (lasciatevelo dire da chi ne ha abusato ai bei tempi). Questa volta gli amici sono quelli di Kalidou Koulibaly e la confidenza è che lui, mai e poi mai, andrebbe alla Juventus tradendo così il popolo napoletano. Vero? Falso? Nel calciomercato non è molto importante quello che si giura ai tifosi o agli amici, ma quello che si scrive sui contratti. Lo sa molto bene il suo agente, Fali Ramadani, uno dei più scaltri e spregiudicati operatori di mercato in circolazione. Tant'è che con la Juventus ci parla eccome. Questo non significa che l'operazione è in dirittura d'arrivo, anzi... Fra il difensore senegalese e Massimiliano Allegri (che lo ha esplicitamente chiesto al suo ds Cherubini e al suo ad Arrivabene) c'è Aurelio De Laurentiis, un altro che sul mercato sa essere scaltro e non proprio morbidissimo quando tratta con la Juventus. Ma ADL sa benissimo che Koulibaly ha un contratto in scadenza nel 2023 e, nonostante i giuramenti di fedeltà ai tifosi, non sembra volerlo rinnovare. Questo significa che Ramadani, fra dodici mesi, potrebbe portare Koulibaly, magari proprio a Torino, senza che il Napoli incassi un solo euro (e, direbbe Totò, «Acca nisciun è fesso»). La speranza di De Laurentiis e di milioni di tifosi del Napoli è che a Koulibaly si interessi qualche grande club di Premier League, togliendo d'impaccio un po' tutti: Kalidou che vuole lasciare Napoli senza offendere la sensibilità dei suoi tifosi e il presidente che incasserebbe forse anche i 35/40 milioni che chiede (l'offerta della Juventus sarebbe più bassa). Ma Ramadani (che in Inghilterra è fortissimo) non ha ancora nulla di concreto in mano e il Barcellona, che continua a essere interessato al difensore, rischia di non avere i soldi per l'operazione (ne ha in stallo già quattro, aspettando di sistemare i conti). E la Juventus può aspettare. Anche un anno.