Locatelli "gobbo" vero: aspetta Pogba per prendersi la Juve

TORINO - (e.e.) Manuel Locatelli è un vero "gobbo", dentro e fuori. Raccontano che durante la trattativa con il Sassuolo la sua determinazione sia stata decisiva: voleva solo la Juventus, parlava solo di Juventus, raccontava di una vita a base solo di palla e Juventus. Così, il ds Carnevali la scorsa annata lo ha accontentato. E lui, dopo una prima stagione in bianconero, tra alti e bassi, un po' mezzala e un po' regista per le necessità di Max Allegri , vuole prendersi la Juve con la collaborazione di Paul Pogba , al rientro alla base, fondamentale anche per gli equilibri tattici di un centrocampo non sempre all'altezza in questi ultimi campionati.

IN MEZZO Locatelli, Pogba, Zakaria, McKennie punti fermi, al momento. Di Maria, tanto atteso anche per la sua duttilità, potrebbe essere decisivo davanti e anche un po' più indietro. Di Rabiot si conoscono le sirene inglesi. Di Arthur il tentativo di usarlo come pedina di scambio (e non solo con la Roma per Zaniolo). Insomma, lavori in corso e Loca, gobbo dentro e fuori come mostra l'ultima foto postata su Instagram, vuole recitare un ruolo da protagonista. Finalmente.