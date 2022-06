Del Piero vince a casa Juve: è Dorotea. Che festa con papà e mamma

TORINO - (e.e.) Del Piero, di padre in figli. Del Piero, di padre in figlia. Perché non ci sono solo Tobias e Sasha, ma c'è anche Dorotea, autentica fuoriclasse del soccer americano. Scrive la mamma Sonia su Instagram, mettendo i filmati: «In questi giorni si è svolta ad Aosta, in Italia, una Coppa del Mondo di calcio della Juventus Academy. La finale (in questo video) è stata contro il Canada e si è giocata al centro di allenamento della Juventus “La Continassa”, Dorotea ha partecipato con il team USA e non potrei essere più orgogliosa di lei e di queste fantastiche ragazze che hanno accolto Dorotea. Tutti hanno dato il meglio in campo e hanno giocato al top. 1° posto meritato ragazze!». E papà Alessandro aggiunge: «Brava amore mio». Del Piero in campo, amore senza fine. Anche a tinte rosa.