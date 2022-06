Di Maria, la decisione, il blitz. Su De Ligt la manovra Juve

TORINO - Rieccoci dalla redazione di Tuttosport con Marco Bo per farci raccontare come sta andando il mercato della Juventus. Partiamo da Angel Di Maria: «Attesa lunga, vero, ma i bianconeri sono fiduciosi. Come sapete, l’argentino è a Ibiza e lì con la famiglia vuole decidere se accettare o meno l’offerta della Juve. Lui vuole giocare ancora un anno in Europa per poi tornare nella sua Argentina, a Rosario. Ora, è possibile un blitz a Torino con la famiglia, parte in causa in questa decisione. In attesa di un sì, si seguono anche altre piste….». Parliamo di Matthijs De Ligt, il leader della difesa. «La società ha imbastito un piano per rinnovargli il contratto in scadenza nel 2024…. Si sa che le sirene inglesi si fanno sentire, ma l’olandese è un punto fermo per Max Allegri». Solo un’offerta irrinunciabile farebbe… rinunciare al difensore ex Ajax.