Di Maria e Paredes, la Juve raddoppia la posta. E Kean piace sempre al Psg

TORINO - Angel Di Maria alla Juventus, è questione di... pazienza. L'attesa continua, e l'argentino continua le vacanze alle Baleari. Ma se un argentino non basta, è facile andare al raddoppio. Perché di solito vanno in coppia (Leo Paredes), quando non di triplete (c'è pure Lo Celso con loro, lui che con il Villarreal ha eliminato i bianconeri dalla Champions...). Di Maria più Paredes, quindi, perché i due sono inseparabili, legati dall'Albiceleste e da anni al Psg. Di Maria e Paredes, perché la classe è anche unione. Allora, ricapitolando, la Juventus ha offerto un anno con opzione al Fideo, andando incontro alle sue esigenze di fare un'ultima stagione (che porta ai Mondiali in Qatar) in Europa e poi il grande rientro in patria, al Rosario Central di Carlitos Tevez. Niente sconto col decreto crescita e sul tavolo il prendere o lasciare. La fiducia è immutata, ma il giocatore deve esprimersi, ancora.