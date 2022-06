Calendario Juve Serie A 2022-2023: le partite giornata per giornata

TORINO - Sarà il Sassuolo l'avversario della Juve all'esordio nel campionato di serie A 2022-2023: la squadra di Allegri affronterà infatti i nero-verdi nel primo impegno in programma nel week end del 13 e 14 agosto all'Allianz Stadium. La prima trasferta dei bianconeri sarà invece a Marassi, avversaria la Samp. Primo big match già alla terza giornata, con la Roma di Mourinho che arriverà a Torino nella penultima gara di agosto. Sentitissimo dalla tifoseria il match in programma invece alla 5ª, con Bonucci e compagni ospiti nella 'tana' della Fiorentina. I campioni d'Italia in carica del Milan saranno invece avversari di Allegri alla 9ª e alla 37ª (e penultima) gara del campionato. Derby d'Italia con l'Inter in programma alla 13ª e alla 27ª (andata allo Stadium e ritorno a S.Siro), mentre le due stracittadine contro il Torino si svolgeranno il 16 ottobre (10ª giornata in casa dei granata) e il 26 febbraio (24ª giornata allo Stadium). Infine, il campionato dei bianconeri si chiuderà il 4 giugno al Friuli contro l'Udinese.