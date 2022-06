De Ligt e il Chelsea: la situazione. E la Juventus insiste su Zaniolo

TORINO - E’ stato stilato il prossimo campionato. Ma che Juve vedremo al debutto contro il Sassuolo? Ce lo spiega Filippo Cornacchia dalla redazione di Tuttosport: «Ci sarà Matthijs De Ligt? Se lo chiedono i tifosi. Di sicuro c’è l’interessamento del Chelsea che sul piatto mette giocatori interessanti come Werner e Pulisic. Ma la Juve vuole più soldi per lasciare partire il leader della difesa: insomma, devono avvicinarsi alla clausola che è da 120 milioni, altrimenti… Soltanto che la nuova proprietà americana al momento non ha questa intenzione. E allora saranno giorni caldi fino al raduno». E su Zaniolo cosa possiamo dire? «La Juve ci prova, ha incontrato il ds della Roma Pinto e mette nella trattativa delle contropartite, come Arthur. Il discorso avanza. E senza dimenticare Di Maria che arriverebbe con Zaniolo. Però ancora non risponde, ha il Barcellona alle spalle e Tevez che lo chiama al Rosario Central. Anche qui, occorre che si pronunci, l’argentino…».