Chiellini: "Inter più forte del Milan, la rincorsa della Juve è finita con loro"

TORINO - Torna a parlare di Juve e dello scorso campionato, Giorgio Chiellini intervenuto nello speciale che Dazn ha dedicato all'ultima stagione di Serie A. Dopo l'addio ai bianconeri, l'ex capitano ha ripercorso i momenti chiave della lotta Scudetto che ha incoronato i rossoneri di Pioli come campioni d'Italia. "Penso che l'Inter sia più forte del Milan. Aveva una base di lavoro da Conte - ha commentato Chiellini - ma Milan e Napoli potevano darle fastidio". L'episodio decisivo che ha fermato i sogni della formazione di Allegri è uno solo per l'ex difensore della Juve, la sconfitta in casa contro i nerazzurri di Inzaghi: "Noi paradossalmente nella partita migliore dell'anno abbiamo perso immeritatamente e lì è finita la nostra grande rincorsa che probabilmente sarebbe stata a vuoto perché il Milan sarebbe arrivato in fondo, ma ci avrebbe permesso di giocarcela".