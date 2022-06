Di Maria, ennesima puntata dalle vacanze tra Juve e Zaniolo

TORINO - (e.e.) Angel ancora non vola dalla Juve. E qualcuno comincia a dubitare dopo tanto ottimismo, ma ancora nulla è definito né in un senso né nell’altro. Angel Di Maria resta in vacanza a Ibiza con gli amici e la famiglia. Divide la giornata tra relax, cibo, allenamento e tuffi in piscina. Con lui Leo Paredes, altro obiettivo Juve (con Kean che piace al Psg) e Giovani Lo Celso. E non mancano incontri con colleghi di altri club, come il brasiliano Raphinha che mette online lo scatto con l’argentino. Ma Angel finirà o no alla Juventus? Il club bianconero è andato incontro alle richieste del giocatore, con un anno solo di contratto (con opzione) e stipendio top. Il Fideo è intrigato anche dal Barcellona, però. E in questi giorni c’è forte in pressing Carlitos Tevez, ex bianconero, ora allenatore del Rosario Central dove Di Maria vuole terminare la carriera. Il piano originale è di andarci nel 2023, però l’Apache chiama di continuo. E allora la Juve aspetta che Di Maria si pronunci, prima di passare eventualmente sul piano B. Zaniolo può arrivare con l’argentino, tanto per dire…