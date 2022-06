Morata, la famiglia si allarga: "Baby 4 is coming"

Alvaro Morata ancora papà! L'attaccante spagnolo ha comunicato su Instagram la notizia che la compagna Alice Campello è nuovamente in dolce attesa. Per la coppia si tratta del 4° figlio dopo la nascita dei gemelli Alessandro e Leonardo nel 2018 e nel 2020 di Edoardo. Dai rumors sembrerebbe arrivare il primo fiocco rosa in casa Morata. Una notizia che che rende ancor più gloriosa l'ultima settimana della coppia visto che il 17 giugno Alvaro e Alice avevano festeggiato l'anniversario per i primi 5 anni di matrimonio. Nel mentre il giocatore attende di capire quale sarà il suo futuro con voci di mercato che vedrebbero l'Arsenal e l'Atletico Madrid interessate.