Cosa ha offerto il Chelsea per De Ligt e cosa vuole la Juventus

LONDRA - Quanto rumore. Per nulla? No, beh, non esageriamo: il fatto che il Chelsea abbia chiesto alla Juventus di trattare il trasferimento De Ligt è un fatto, non un'invenzione. Diciamo che non bisogna già pensare che si stia delineando in modo concreto definitivo il contorno della trattativa. Per esempio: De Ligt non si è ancora pronunciato. Per carità, i suoi agenti sono informati e, se il discorso fra Juventus e Chelsea è iniziato, sembra difficile pensare che il difensore sia contrario, tuttavia siamo solo all'inizio e una posizione del buon Matthijs non è stata ancora chiarita in modo netto. Ma soprattutto la prima ipotesi di offerta del Chelsea non rappresenta la direzione verso la quale si sta andando, ma - come dice la parola stessa - è l'ipotesi di offerta degli inglesi.