Juve, Montero in Primavera deve fare doppietta

Sempre più giovane e sempre più vincente. Nella soluzione di quello che, di primo acchito, pare un ossimoro si nasconde l'esigente richiesta della Juventus nei confronti di Paolo Montero, prossimo tecnico della formazione Under 19. La strada è stata tracciata, nell'ultima stagione, dal predecessore Andrea Bonatti: l'ultima Primavera, infatti, è arrivata a un calcio di rigore dalla finale di Youth League e ha terminato soltanto in semifinale la sua corsa scudetto. Risultati maturati a dispetto del fatto di essere, in Italia, l'unica squadra a non utilizzare fuori quota. Di più, in realtà: la Juventus non ha sfruttato nemmeno i talenti più nitidi della cosiddetta “annata piena”, ovvero quella 2003, con Fabio Miretti e Matias Soulé in pianta stabile in Under 23 e all'occorrenza protagonisti anche in prima squadra agli ordini di Allegri.