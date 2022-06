Juve, gli auguri sui social per Pietro Paolo Virdis

TORINO - Tramite i propri account ufficiali, la Juventus ha augurato buon compleanno a Pietro Paolo Virdis nel giorno in cui compie 65 anni. Nato a Sassari il 26 giugno 1957 si è messo in mostra con la maglia del Cagliari arrivando poi nella Juve di Giovanni Trapattoni nell'estate del 1977. Dopo tre stagioni complicate l'attaccante torna al Cagliari in prestito, per poi ritornare a Torino l'anno dopo nella stagione 1981-1982, la sua migliore con la maglia bianconera in cui diventa capocannoniere della squadra con nove gol in campionato. L'anno dopo però viene ceduto all'Udinese per lasciare spazio a Paolo Rossi. Virdis in carriera con la Juve ha collezionato 110 presenze e 29 reti.