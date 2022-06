SuperMercato Juve: Di Maria punto fermo, De Ligt fa discutere, Kostic "fermato"

TORINO - Con Stefano Lanzo ecco un focus pomeridiano sul mercato della Juventus. Partiamo da Angel Di Maria: «Aspettando Pogba che arriverà a giorni per visite e firme, è la volta di Angel Di Maria che si è finalmente convinto di accettare la proposta annuale bianconera». Matt De Ligt è molto “chiacchierato” in questo periodo perché piace a tanti e non potrebbe essere diversamente. «Piace tanto anche alla Juve che vorrebbe costruire con lui la difesa del futuro, senza Chiellini andato a Los Angeles. Ma se arrivasse un’offerta mostre… C’è la clausola da 120 milioni e in Premier lo stimano: City e Chelsea in particolare, con Tuchel che lo chiede per rifondare la difesa dei Blues». E un terzo spunto lo dà il serbo Kostic: «La Juve lo ha bloccato, è un profilo buono che non esclude nessuno e con 15 milioni si può prendere dall’Eintracht. Ma Zaniolo resta in prima fila».