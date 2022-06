Juve, il caso De Ligt: tra Koulibaly e Bremer anche il terzo incomodo

TORINO - Maurizio Arrivabene ha parlato. Con Fabio Riva, dalla redazione di Tuttosport, ci addentriamo nelle parole dell’ad della Juventus: «Nessuno resta con la forza però dal tavolo delle trattative bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. La Juve non regala nessuno, ma se sul piatto arriva un’offerta irrinunciabile… E il Chelsea (e non solo, in Premier) vuole l’olandese Matthijs De Ligt». Così, in attesa dei cento milioni, il club bianconero punta i possibili sostituti: «Koulibaly del Napoli e Bremer del Toro, obiettivi sul quale sta lavorando il ds Cherubini. Ma ci può essere anche una sorpresa. Ricapitolando: la Juve vorrebbe trattenere De Ligt ma è anche pronta a sostituirlo. E potrebbe anche spuntare una terza pista». Dopo Pogba e Di Maria, si avanza su altri fronti.