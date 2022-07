Vasco Rossi conquista il Grande Torino. E Del Piero esulta: «Eccezionale»

TORINO - Alla conquista dell'Olimpico Grande Torino, in quarantamila. L’incredibile energia di un intramontabile Vasco Rossi travolge tutto e tutti nel concerto che segna il ritorno alla vita comune, in città, dopo la pandemia. E con il Blasco c’è anche Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, uno di loro per una serata speciale, indimenticabile. E sul palco sale pure l’amico comunque, Don Ciotti, per un messaggio universale contro le armi, per la pace.