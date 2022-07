Juve, ufficiale: la 7 a Chiesa, la 9 a Vlahovic!

TORINO - E' iniziata oggi ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e sul sito dello store ufficiale della Juventus è già possibile acquistare le maglie della prossima stagione, personalizzandole con i nuovi numeri di maglia. Sono ufficiali quindi alcuni cambi di numero dei giocatori a disposizione di mister Allegri, dopo l'uscita di calciatori importanti come Dybala, Morata e Bernardeschi. Come si vede sul sito dello store online dei bianconeri, Dybala ha lasciato la maglia numero 10 senza padrone ma (manca solo l'annuncio ufficiale) la '10' tornerà sulle spalle di Paul Pogba, vicinissimo al ritorno alla Juve. Vlahovic invece prende la 9, rimasta libera dopo l'addio di Morata, e Chiesa sceglie la numero 7, liberando la numero 22. Scelta fatta per Zaniolo?