Juve, Mandragora alla Fiorentina: visite mediche VIDEO

TORINO- Rolando Mandragora è pronto a diventare un calciatore della Fiorentina. Il centrocampista sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart dove è arrivato poco prima delle 12. L'ex Torino sbarca a Firenze a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, e firmerà un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione. Tanto rammarico per il Toro, che non ha trovato l'accordo con la Juventus per il riscatto dopo l'anno di prestito e si è visto sfumare il giocatore che vestirà la maglia viola.