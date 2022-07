Juve, svelata la nuova maglia Icon: tutta bianca con fasce ai lati

TORINO - L'account Instagram "La Magia Bianconera", specializzato nell'annunciare le nuove divise della Juve, svela attraverso un post la nuova maglia Icon per la stagione 2022-2023 dei bianconeri: tutta bianca, con le fasce ai lati, coi tre colori che compongono le maglie di questo campionato: il bianco centrale come colore primario, e poi in basso due bande nere e una dorata al centro. "Anteprima: proiezione maglia Icon Juve2022/23! Il template, con le tipiche three stripes sezionate in obliquo sui fianchi, è lo stesso per tutti i top club Adidas, cambiano solo le colorazioni. L'uscita dovrebbe essere prevista nel 2023 (meno probabile in autunno, ma non impossibile)", si legge nel post.