Juve, è ufficiale: Paolo Bianco entra nello staff di Allegri

TORINO - Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio profilo Twitter la Juventus ha annunciato l'ingresso di Paolo Bianco nello staff di Massimiliano Allegri. I due si conoscono da parecchio tempo. Infatti, dopo gli esordi nel Foggia, le 5 stagioni da capitano del Treviso e l'esperienza a Catania, nel'estate del 2006 Bianco si è trasferito al Cagliari per vivere la sua prima esperienza in Serie A. In rossoblù, nella stagione 2008-2009, il suo allenatore fu proprio Allegri. Dopo la fine della sua carriera da calciatore nel 2015, il pugliese ha allenatore nelle categorie minori del calcio italiano il Siracusa ed il Sicula Leonzio, prima di entrare nello staff tecnico di Roberto De Zerbi nel 2019. Bianco ha collaborato con l'allenatore bresciano sia al Sassuolo che nella breve esperienza allo Shakhtar Donetsk, interrotta a causa della guerra. Ora si è riunito con il mentore Massimiliano Allegri.