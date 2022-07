Chiellini: "Prima Festa dell'Indipendenza negli Stati Uniti"

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - Giorgio Chiellini è già un "americano doc". L'ex difensore della Juve, ora ai Los Angeles FC, si mostra sorridente su Instagram per la prima Festa dell'Indipendenza trascorsa negli Stati Uniti. Un 4 luglio speciale per il centrale toscano, pronto per la nuova avventura in MLS dopo 17 anni di militanza nella Vecchia Signora. "Il mio primo giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti", commenta Chiellini.