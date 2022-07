Juve: Cuadrado, Gatti e Rovella al JMedical

TORINO - Prosegue il pre raduno della Juve alla Continassa. Dopo una stagione avara di soddisfazioni, i bianconeri sono pronti a ripartire. JMedical affollato e grande attesa per le prime amichevoli. Per Rovella e Gatti primo giorno alla Vecchia Signora: i due neo acquisti hanno aperto la giornata di visite mediche e sono arrivati intorno alle 9. L'ex Frosinone, che dovrebbe restare in bianconero, è uscito dopo 50 minuti. Selfie e autografi, invece, per Juan Cuadrado. Il colombiano, rientrato dalle vacanze, ha concesso alcuni minuti ai tifosi prima di fare ingresso nella struttura per sottoporsi ai controlli. I cuori bianconeri sognano e attendono Pogba e Di Maria.