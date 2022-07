Juve, Vlahovic è già carico: "Nuova stagione con le ambizioni di sempre"

TORINO - Dusan Vlahovic non vuole perdere tempo: dopo il rientro a Torino e le visite mediche effettuate in mattinata al J-Medical, l'attaccante serbo della Juve non vede l'ora di mettersi a lavoro in vista degli impegni estivi dei bianconeri e della prossima stagione: sul suo profilo Instagram infatti il classe 2000 ha pubblicato una foto di un esercizio durante i test medici effettuati, correlata da un messaggio chiaro circa i suoi obiettivi a breve termine: "Una nuova stagione. Le ambizioni di sempre. Un nuovo inizio, da vivere insieme: forza Juventus".