Pogboom: cori e bandiere. Il piazzale del Jmedical è una curva VIDEO

Estasi bianconera. Il Pogba day - il giorno cioè di visite e firme del centrocampista francese - parte con un'entusiasmo che quasi quasi non si vedeva manco alla festa Scudetto. Il piazzale antistante il Jmedical pieno sin dalle sette e mezza, otto di questa mattina. Più di mille persone! Fors'anche più di duemila non resistono al richiamo di Pogboom e alla voglia di presenziare a quella che potrebbe essere la rinascita juventina. La platea fa presto a trasformarsi in uno spicchio di Curva, con tanto di cori a 100 decibel, bandiere, striscioni che scandiscono ritmo e repertorio da stadio.