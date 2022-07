Pogba dal J Medical alla sede e per i tifosi è delirio continuo

TORINO - Paul Pogba ha terminato le visite mediche, ma è rimasto in zona Continassa , perché questa è la giornata dei test fisici, ma anche degli shooting fotografici, dei video, delle prime vere dichiarazioni ufficiali successive al rientro a casa sei anni dopo la ripartenza con destinazione Manchester, sponda United . Una routine che il francese campione del mondo conosce benissimo e che al tempo stesso per lui rappresenta comunque una prima volta, visto che quando arrivò nel 2012 l’attuale centro d’allenamento della Juventus ancora non esisteva. Da Vinovo a Torino, il passaggio è tutt'altro che traumatico: Paul è felice come un bambino appena atterrato a Disneyworld. Nel frattempo il Polpo si è goduto alla grandissima una “sei ore” di emozioni continue tra lo sbarco al mattino al J Medical e l’uscita pomeridiana dalla struttura. Ed è stata un’altra occasione per sentire nel profondo la passione riaccesa nel cuore degli oltre mille tifosi bianconeri che dalle ore 6 si sono piazzati lungo il corridoio che conduce all’ingresso del J Medical aspettando l'arrivo del loro idolo indiscusso.

Vado? Non vado

E come già accaduto ieri all’aeroporto di Caselle, Pogba ha “fintato” di salire a bordo dell’auto aziendale per recarsi al Training Center e si è nuovamente avvicinato ai sostenitori juventini per raccoglierne l’entusiasmo crescente. Altri autografi, selfie, sorrisi a scena aperta per una giornata che nessun tifoso bianconero riuscirà a dimenticare. Chiamatela eccitazione da Polpo bis, nuovo slancio, ardore ritrovato: di sicuro il popolo bianconero torna a sognare il raggiungimento dei grandi obiettivi. Perché Paul e la Juventus, semplicemente, avevano un estremo bisogno di riabbracciarsi. L’uno non può fare a meno dell’altra. E viceversa.