Zaniolo in tribuna, il mercato Juve impazza: bianconeri caldissimi

TORINO - Era il primo collaudo della stagione e forse, anche per questo fa più rumore del solito. Nicolò Zaniolo ha saltato l’amichevole giocata dalla Roma contro il Trastevere: si è accomodato in tribuna dove ha fatto da spettatore, probabilmente con la testa immersa in mille pensieri di un mercato ancora lunghissimo. Secondo quanto trapela, l’assenza del duttile fantasista giallorosso è dovuta alla lombalgia . Ma nei salotti delle trattative ci si mette un attimo a pensare ad altri accostamenti, alle tentazioni del mercato, a ciò che potrebbe ancor più infiammare la passione dei tifosi della Juventus , assolutamente liberi di continuare a sognare.

In bilico

E quindi: José Mourinho tiene fuori Zaniolo dalla sgambata di Trigoria, disputata senza sostenitori sugli spalti né telecamere accese. Si riparte da qui. Detto che Nicolò, a meno di sconquassi imprevedibili nelle prossime ore, dovrebbe aggregarsi al gruppo che proseguirà la preparazione con Mou in Portogallo, il mercato attorno al nome del calciatore non si ferma. E mentre i contatti proseguono anche nel fine settimana in corso, resta fortemente in sospeso la situazione del ragazzo che a 23 anni vede passare il treno juventino e la classica grande occasione da non mancare. Al momento la Roma resta ferma sulle proprie posizioni: no a eventuali contropartite tecniche, sì a un incasso cash seppur con acconto e abbondante saldo tra un anno (l’ultima ipotesi che sta circolando: 10 milioni subito e 30-35 con riscatto obbligatorio del cartellino nel 2023). Alla Continassa, invece, le proveranno tutte prima di arrendersi alla volontà del club giallorosso, ma nella convinzione che un buon percorso sia stato ormai tracciato. E che l’avvento di Zaniolo sia praticamente scritto nel destino.