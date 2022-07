La Juve, De Ligt, il Bayern: se l'olandese va, occhio alle entrate. Koulibaly per cominciare VIDEO

TORINO - Sono giorni caldissimi per il mercato della Juventus, tra cessioni top e acquisti che possono sbloccarsi da un momento all’altro. Il punto di Filippo Cornacchia: «Matthijs De Ligt è l’uomo di queste ore e delle prossime, visto che il Bayern Monaco fa sul serio e a breve tutte le carte saranno scoperte sul tavolo. Arriverà l’offerta irrinunciabile? In Germania sono sicuri di sì, ma la Juventus vuole vederla con i propri occhi. Si ipotizza possa trattarsi di una proposta da 90-100 milioni: nel caso, per De Ligt si profilerebbe l’addio». E in entrata, in parallelo, prende corpo più di una trattativa: «L’orientamento della Juve è quello di puntare su due difensori, un esperto e un giovane. Il preferito da giorni, e lo conferma il recente summit milanese con l’agente Fali Ramadani, è Kalidou Koulibaly, già al centro di un rinnovo di contratto tutt’altro che scontato con il Napoli che, come detto dal ds Giuntoli, gli ha offerto 6 milioni l’anno per le prossime 5 stagioni. Il giocatore ha chiesto tempo e si sta guardando intorno nell’attesa di un incontro con De Laurentiis. Ai bianconeri continua a piacere molto anche Bremer, nel mirino dell’Inter, ma attenzione: se la Juventus dovesse monetizzare dalla cessione di De Ligt in tempi più celeri rispetto alla vendita di Skriniar al Paris Saint-Germain, potrebbe provare a sorpassare i nerazzurri nella corsa al difensore del Torino». Capitolo Zaniolo: «Dopo aver saltato la prima amichevole stagionale della Roma, il ragazzo aspetta. Proseguono i contatti incrociati, cresce l’ottimismo, però manca ancora l’accordo. Si lavora a oltranza per far sì che Juventus e Roma si avvicinino. Di sicuro una ricca cessione di De Ligt potrebbe dare la spinta ai bianconeri per cercare di avvicinarsi alle richieste dei giallorossi».