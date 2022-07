Rabona, tacchi ed ecco a voi Di... Magia. Nuova Joya Juve ad alta velocità

TORINO - Non se ne abbia a male Federico Bernardeschi, la cui classe è rimasta imbrigliata negli anni juventini. Angel Di Maria appartiene a un altro universo pallonaro. Sono bastati pochi tocchi nel primo allenamento per mandare in orbita l’Angel della Juventus e i tifosi bianconeri. Tacchi, rabbona e gol al volo di tacco-rabona. “Quel bravo” e quegli applausi dello staff e dei compagni testimoniano quanto l’ex Psg sia già dentro il cuore, se non ancora nel gioco, della squadra targata Allegri. Ad alto tasso di tecnica e fantasia. Di Maria detto Di Magia, uno che dal cilindro tira fuori il meglio e anche i sussulti dei presenti. E’ la Nuova Joya bianconera, capace di mandare Dybala nel cassetto dei ricordi anche se la stagione ancora non è iniziata e spesso d’estate ci si scotta. L’argentino che conclude, l’argentino che inventa, l’argentino che manda a rete bomber Vlahovic. L’argentino che ha il sorriso timido e la determinazione glaciale. L’argentino che salta l’uomo e tira dritto. Sì, perché di passaggi all’indietro e contropiede fermato sul nascere non se ne può più. Si schiaccia sull’acceleratore in allenamento, perché poi in partita bisognerà andare a mille. In attesa sempre del turbo Fede Chiesa…