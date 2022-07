La Juve saluta Koulibaly, affondo per Bremer. Zaniolo gol: si cerca l'accordo con la Roma

TORINO - Continua il via vai. Il mercato non si ferma mai. Eccoci per il punto consueto sulle trattative della Juventus. Dalla redazione di Tuttosport ci spiega ogni movimento Filippo Cornacchia: «Allora, partiamo da Kalidou Koulibaly. La Juve lo saluta, a questo punto. Il difensore lascia il Napoli e va al Chelsea. Il club bianconero allora proverà ad affondare il colpo per Bremer: il brasiliano, eletto miglior difensore della Serie A, ha un accordo con l’Inter, ma il presidente Cairo, come detto, chiede di più dei 25 milioni sussurrati. E la Juve può alzare la posta. Matthijs De Ligt, nel frattempo, ha scelto il Bayern Monaco come destinazione gradita. Ancora non c’è accordo tra i club, ma si continua a trattare». E passiamo all’attacco: «Zaniolo oggi ha giocato e segnato nell’amichevole della Roma, da professionista qual è non si tira certo indietro. La Juve lo vuole, ma con la Roma c’è ancora distanza. Nei prossimi giorni le parti si risentiranno per trovare la quadra».