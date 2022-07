Di Maria Cam: il Fideo senza segreti in allenamento. E il mondo Juve impazzisce

TORINO - (e.e.) Suola, tacco, tiro a giro. Rabona al volo, finta, recupero palla, assist, dribbling. E ancora: dai e vai, pressing, a destra e a sinistra, ma pure in mezzo. E il palleggio? Uno spettacolo. Poi, come accarezza la palla: un sinistro al bacio, nello stretto, in allungo, nella conclusione. Sempre nel vivo, senza fissa dimora. Ecco Di Maria Cam per non perdersi nulla dell’argentino in allenamento. La Nuova Joya della Nuova Juve targata Max Allegri, ad alto tasso di tecnica e velocità. Angel detto il Fideo è già il fulcro del gioco, svaria ovunque, chiede palla, passa palla. Non provate ad escluderlo, si vendicherà. E non provate a tergiversare, vi fregherà. Adrien Rabiot, altro ex del Psg, gli fa da guardaspalle, quasi lo introduce al campo. Quindi, il talento di Rosario assume il ruolo di protagonista, quasi fosse lì, alla Continassa, da almeno una… vita.