Juve, il 7 agosto amichevole contro l'Atletico Madrid

TORINO - Amichevole di prestigio per la Juventus , che il 7 agosto, una settimana prima della partenza del campionato, affronterà a Tel Aviv l'Atletico Madrid. Dopo la tournée negli Stati Uniti, i bianconeri giocheranno contro gli uomini di Simeone al Bloomfirld Stadium. Calcio d'inizio alle 20:45, ora italiana.

Juve, il 15 agosto l'esordio con il Sassuolo

Ad organizzare l’evento Sylvan Adams e il Gruppo Comtec: per entrambe le squadre un’ottima occasione per continuare a scaldare i motori in vista dell'inizio ufficiale della nuova stagione. La Juventus esordirà il 15 agosto a Torino contro il Sassuolo, mentre l'Atletico Madrid (sempre a Ferragosto), farà visita al Getafe.