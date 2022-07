Pogba Cam, tutto il Polpo minuto per minuto. Ma in che ruolo?

LA POSIZIONE Il dibattito è lanciato: dove gioca meglio il francese? E ancora: dove rende di più? E poi: dove serve maggiormente per dare equilibrio alla Juventus che ha avuto, negli ultimi anni, il tallone d’Achille pure in mezzo? Pogba ha provato a dare una risposta là, al centro sportivo: prendetemi la palla, se siete capaci… E vai di danza con la sfera, di sgroppate, di assist, di tiri al fulmicotone. «Non so cosa sia la pressione. Qua si gioca di più in tre, o a sinistra o a destra mi sento a mio agio. Già giocando sarò contento» e quindi in ogni posizione, faccia Max. Che al Polpo Pronto viene tutto facile.