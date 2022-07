Juve, rivelati tutti i nomi dello staff di Allegri

TORINO - Non solo amichevoli estive e calciomercato, ma anche conferme interne. La Juventus ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito web i nomi che faranno parte dello staff di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2022/23- Il primo nome confermato nell'équipe dell'allenatore toscano è ovviamente Marco Landucci, che continuerà a ricoprire le vesti di vice allenatore. I collaboratori tecnici saranno quattro: i soliti Simone Padoin, Aldo Dolcetti e Maurizio Trombetta, ai quali si è aggiunto alla ripresa degli allenamenti la new entry Paolo Bianco, precedentemente assistente di Roberto De Zerbi al Sassuolo e allo Shakhtar Donetsk. Confermato anche il responsabile della preparazione atletica, che sarà Simone Folletti, accompagnato da Francesco Lucia, Enrico Maffei e Andrea Pertusio. Duccio Ferrari Bravo sarà il 'Responsabile Forza e Sport Science', mentre Claudio Filippi e Tommaso Orsini saranno rispettivamente il preparatore e l'assistente preparatore dei portieri. Infine, il match analyst Riccardo Scirea, che sarà affiancato nel suo lavoro da Paolo Pettinato e Domenico Vernamonte.