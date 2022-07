De Ligt-Bayern, l'agente a Torino per rivedere la Juve. E poi a tutta su Bremer

TORINO - In queste ore si stanno definendo tutti gli ultimi dettagli che porteranno all’ufficialità della cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco per la cifra di 80 milioni di euro con bonus. Il giocatore olandese è ai titoli di coda con la Juventus. Lo testimonia il fatto che il suo agente, Rafaela Pimenta, è in viaggio per Torino dove a breve incontrerà la dirigenza bianconera per chiudere il tutto. Nel frattempo la Juve tiene vivissime le piste in entrata per la sostituzione dell'ex Golden Boy, con la possibilità che i colpi siano due, uno dei quali sarebbe il serbo Nikola Milenkovic sempre in bilico alla Fiorentina. Ma attenzione a Gleison Bremer: il club bianconero si è idealmente piazzato dietro la porta dell'ufficio che ospita il summit Inter-Torino, se Beppe Marotta non chiude (e gli ultimi segnali vanno esattamente in questo senso) la Juventus è pronta a sorpassare tutti per il brasiliano in uscita dai granata. Sono ore caldissime.