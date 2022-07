Juve, Bremer quasi bianconero: contratto di 5 anni

TORINO - La Juventus ha messo la freccia e il sorpasso sull'Inter per ottenere Bremer dal Torino è cosa fatta. Ora si tratta di tornare sulla corsia di marcia normale e allungare per vedere la sagoma dei nerazzurri sempre più piccola dallo specchietto retrovisore. Dunque Juventus in netto vantaggio per poter sostituire De Ligt - forse già stasera in partenza per Monaco con la sua agente Rafaela Pimenta a Torino dalla tarda mattinata per definire la chiusura del rapporto con i bianconeri – con il brasiliano Bremer che dovrebbe ottenere un contratto di cinque anni da 4.5 milioni a stagione mentre al club di Cairo andrebbero 40 milioni di euro. Intanto la Juventus si è portata avanti anche con Milenkovic, il viola costa 15 milioni di euro e quindi si profila l'accoppiata Bremer-Milenkovic per puntellare la difesa di Allegri. Al momento l'incontro tra Inter e Torino previsto dopo pranzo per Bremer è slittato di qualche ora, per il tardo pomeriggio, sempre che venga confermato.