De Ligt in volo verso il Bayern

TORINO - Matthijs De Ligt ha salutato i tifosi della Juventus alla Continassa: prossima fermata Monaco di Baviera, dove effettuerà le visite mediche domani e poi diventerà a tutti gli effetti il nuovo difensore del Bayern Monaco, pronto a partire per la tournée negli Usa. Sorridente e felice, l'olandese ha ringraziato i sostenitori bianconeri che chiedevano foto e autografi. De Ligt ha anche regalato un paio di scarpe autografate a un bambino. Con Matthijs alla partenza dall'aeroporto di Caselle c'era anche Annekee, la fidanzata storica. A sottolineare la gioia del giocatore per l'affare fatto è stata anche l'avvocato Rafaela Pimenta, a Torino per chiudere l'operazione: "L'affare si farà - ha detto - il ragazzo è molto felice".