La Juve sbanca: che gioia Lapo Elkann! E i tifosi gli rispondono: stiamo... Bremer, con Pogba e Di Maria

TORINO - (e.e.) Il post è sintetico, ermetico: «Molto bene », seguito da due pallini bianconeri. Lapo Elkann, nipote dell'Avvocato e in prima fila quando si parla di tifosi della Juventus, applaude il mercato portato avanti da Arrivabene e Cherubini. I tifosi, galvanizzati, gli rispondono in massa: «Dai Lapo, stiamo Bremer» e via così, sottolineando l'apprezzamento per l'arrivo del brasiliano dal Torino. E non solo, perché con Paul Pogba e Angel Di Maria (uno che sarebbe piaciuto, eccome, a Gianni Agnelli...), oltre al colosso do Brasil, si torna a sognare in grande, dopo una stagione da zero titoli. E adesso si attendono le prime amichevoli made in Usa per vedere i nuovi all'opera con Vlahovic e compagni.