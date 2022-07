Pagelle Juventus-Chivas: Di Maria inventa, carisma Pogba. Bremer attento

Queste le pagelle dei migliori della Juventus nella vittoria per 2-0 contro il Chivas , andata in scena all' Allegiant Stadium di Las Vegas alle ore 5 italiane.

GATTI 6 Bene così. Si vede che è carico ed emozionato, a tratti si muove con circospezione. Ma alla Juve ci può stare eccome. Propizia il gol dell'1-0 con una conclusione di testa che, respinta, finisce per diventare un assist per Da Graca.

DI MARIA 7 Il trailer lascia presupporre un gran bel film. Dribbla, inventa, stoppa. Dà la sensazione, davvero, di poter far ingranare una marcia in più al gruppo. Ed è solo l'inizio...

DA GRACA 6.5

Un gol da posto giusto nel momento giusto, Un concetto che potrebbe estendersi alla tournée Usa tutta... Allegri apprezza.

COMPAGNON 6.5

Destro preciso e imparabile che sancisce il 2-0 per la Juve e lo status di osservato speciale per lui.

ALLEGRI 6

Mischia un po' i big e butta dentro tanti giovani, giocoforza vista la scelta di non impiegare Vlahovic, Bonucci e McKennie che non sono infortunati, ma stanno svolgendo un lavoro più specifico. Torneranno in distinta per il Barcellona.