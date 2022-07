Pogba, entusiasmo Juve: "Vlahovic è fortissimo, Chiesa ha talento". E su Di Maria e Dybala...

Il ritorno di Paul Pogba alla Juve ha reso tutti felici: il club, i tifosi e il centrocampista francese. Intervistato da Dazn nel format "Inside ritiri", il nuovo numero 10 della Juve ha raccontato i primi giorni della seconda avventura bianconera, ma non solo. "Io sono veramente tanto felice di essere tornato qui, con questa gente che mi ha fatto veramente sentire a casa." Casa, una parola carica di significato che Pogba ha ripetuto più volte da quando è ritornato a Torino. Nonostante i sei anni di assenza, Paul non ha dimenticato troppo la lingua italiana e a tal proposito ha rivelato un piccolo segreto: "Ho perso solo un po' d'italiano. Ma in questi anni ho avuto una chef italiana, l'ho portata con me a Manchester e quindi ho parlato un po' l'italiano con lei. Tre le parole che mi sono rimaste: pasta, risotto e tartufo". Alla Juve ha ritrovato qualche vecchio compagno, ma soprattutto mister Allegri con cui ha avuto sempre un bellissimo rapporto: "Allegri mi trova diverso? Il mister è sempre lo stesso, è sempre sul pezzo. Io non ho più 22 anni, quando si ha una famiglia si hanno altre responsabilità e si imparano tante cose, è la vita che te le insegna. Fisicamente mi sono strutturato, ho preso tanti muscoli”.

Il rapporto con i compagni di squadra Pogba ha riportato grande entusiasmo anche nello spogliatoio bianconero. E proprio su alcuni nuovi compagni ha rivelato: “Vlahovic mi ha colpito, è fortissimo, lo chiamo Du-du, è più facile di Dusan… "- ha detto ridendo il numero 10. Grande attestato di stima anche per Federico Chiesa: "Quando l’ho visto mi ha impressionato, è giovane e molto talentuoso". Sull'impatto di Di Maria invece ha dichiarato: "Il Fide è un giocatore fortissimo, sai quello che vuole fare, ma non riesci mai a prenderlo quando va sul sinistro, tocca la palla così tante volte. È un fenomeno”. Tra i nuovi compagni di squadra c'è anche Locatelli, con il quale condivide anche il centrocampo bianconero: "Loca è un grande, io lo chiamo 'Super class' perché gioca con classe e ne ha tanta anche fuori. Anche per come si veste e quando muove”.