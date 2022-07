Juve, Compagnon: "Un sogno la tournèe con la prima squadra"

LAS VEGAS (Stati Uniti) - Dopo l'esperienza con la Juve U23, Mattia Compagnon sta muovendo i suoi primi passi coi 'grandi' della prima squadra: convocato da Allegri per la tournèe estiva statunitense, il classe 2001 si è subito messo in luce con il gol del raddoppio nel match vinto 2-0 dai bianconeri contro i messicani del Chivas. Intervenuto durante la trasmissione sul canale Twitch ufficiale della società, l'ala nativa di Roma ha affermato: "Essere qui è un sogno. Di Maria e Pogba? Bravini (ride, ndr). Il momento decisivo con l’Under 23 sono stati i playoff sicuramente, ma non ho ancora sentito quel click nella mia carriera. Sono arrivati tanti messaggi questa notte, dalla mia famiglia e non solo".