Juventus, ansia per Pogba in allenamento. Ma c'è ottimismo

Ieri primo allenamento della Juventus a Los Angeles, nel pomeriggio. Presso la Loyola Marmount University, però, non è mancato qualche attimo di preoccupazione allorché Paul Pogba ha sentito un dolore al ginocchio e ha dovuto lasciare il campo zoppicante e accompagnato a braccia. La causa, un movimento forse un po' innaturale dopo un esercizio con il pallone.

Il giocatore si è subito confrontato con i medici, poi lasciando il campo ha fatto un segno rassicurante ai compagni: pollice all'insù e sorriso. Anche Massimiliano Allegri e Pavel Nedved sono rimasti sereni a gestire o seguire l'allenamento.

Oggi verosimilmente non prenderà parte alla doppia seduta, tuttavia non sono previsti - al momento - controlli strumentali. Fortunatamente si può sperare che non sia nulla di grave.